Названа причина вспышки неизученной болезни на юге Индии

Индийские медики провели исследование, для того чтобы выяснить причину вспышки неизвестной болезни на юге государства.

Индийские медики провели исследование, для того чтобы выяснить причину вспышки неизвестной болезни на юге государства.

Заболевание могло начать распространяться из-за отравления местных жителей ртутью и прочими тяжелыми металлами. Вспышка была зафиксирована на территории города Элуру. С таким заявлением выступил главный министр правительства штата Андхра-Прадеш Джаганмохаму Редди.

"Национальный институт питания обнаружил следы ртути в рисе, а также пестициды и остатки гербицидов в избыточных количествах в овощах", — сообщил он.

Специалисты также обнаружили следы фосфорорганических соединений в крови пациентов, страдавших от недуга. Теперь ученые будут устанавливать то, как возбудитель заболевания попал в организмы местных жителей. Известно, что в анализах больных нашли и свинец с никелем, при этом заражение питьевой воды исключается.