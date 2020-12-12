Названа причина вспышки неизученной болезни на юге Индии
Индийские медики провели исследование, для того чтобы выяснить причину вспышки неизвестной болезни на юге государства.
Заболевание могло начать распространяться из-за отравления местных жителей ртутью и прочими тяжелыми металлами. Вспышка была зафиксирована на территории города Элуру. С таким заявлением выступил главный министр правительства штата Андхра-Прадеш Джаганмохаму Редди.
"Национальный институт питания обнаружил следы ртути в рисе, а также пестициды и остатки гербицидов в избыточных количествах в овощах", — сообщил он.
Специалисты также обнаружили следы фосфорорганических соединений в крови пациентов, страдавших от недуга. Теперь ученые будут устанавливать то, как возбудитель заболевания попал в организмы местных жителей. Известно, что в анализах больных нашли и свинец с никелем, при этом заражение питьевой воды исключается.