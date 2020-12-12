Надежда Бабкина процитировала печальный стих Гафта в день его смерти

Эстрадная певица Надежда Бабкина опубликовала скорбный пост в своем аккаунте в популярной соцсети. Она считает покойного Валентина Гафта замечательным поэтом.

Эстрадная певица Надежда Бабкина опубликовала скорбный пост в своем аккаунте в популярной соцсети. Она считает покойного Валентина Гафта замечательным поэтом.

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала своим фанатам, что 12 декабря не стало 85-летнего актера театра и кино Валентина Гафта. В популярной соцсети певица заявила, что считает театрального режиссера замечательным поэтом, который писал хорошие стихи.

"Не стало великого актера и замечательного поэта Валентина Гафта. Много лет назад он написал пронзительные стихи на смерть режиссера-документалиста Алексея Гавриловича, которые я сегодня хочу процитировать", — сообщила подписчикам Надежда Бабкина.

В первом четверостишии Гафт рассказал о том, что в его телефонной книжке с годами становилось все меньше и меньше живых контактов. Все чаще умирали его близкие, и на звонки отвечали "чужие голоса".

Валентин Гафт известен массовому зрителю по ролям в фильмах "Гараж", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Иван Васильевич меняет профессию" и многим другим. Год назад артист перенес инсульт и в последнее время боролся с его последствиями. О смерти актера сообщила его супруга Ольга Остроумова.