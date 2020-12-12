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13:10   12 Декабря 2020
Политика

Рыбаки Евросоюза могут стать заложниками сделки Brexit

Рыбаки Евросоюза могут стать заложниками сделки Brexit

Британские военнослужащие будут задерживать рыбаков Евросоюза, если Лондон не заключит с Брюсселем сделку по Brexit, сообщают журналисты Sky News.

Согласно полученным данным, корабли британских ВМС готовятся выйти на охрану морских границ с Евросоюзом. Военнослужащие Лондона будут задерживать европейских рыбаков, если между сторонами не будет заключена сделка о рыболовстве.

Стоит отметить, что переговоры по указанному вопросу запланированы на выходные в Брюсселе.

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#евросоюз #великобритания #brexit #рыбаки

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