Рыбаки Евросоюза могут стать заложниками сделки Brexit

Британские военнослужащие будут задерживать рыбаков Евросоюза, если Лондон не заключит с Брюсселем сделку по Brexit, сообщают журналисты Sky News.

Британские военнослужащие будут задерживать рыбаков Евросоюза, если Лондон не заключит с Брюсселем сделку по Brexit, сообщают журналисты Sky News.

Согласно полученным данным, корабли британских ВМС готовятся выйти на охрану морских границ с Евросоюзом. Военнослужащие Лондона будут задерживать европейских рыбаков, если между сторонами не будет заключена сделка о рыболовстве.

Стоит отметить, что переговоры по указанному вопросу запланированы на выходные в Брюсселе.