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12:56   12 Декабря 2020
Политика

Валентин Гафт считал передачу Крыма УССР ошибкой

Валентин Гафт считал передачу Крыма УССР ошибкой

Руководство Украины убивает своих людей, отправляя войска в Донбасс, а Крым был отдан Украинской ССР ошибочно.

Так покойный народный артист РФ Валентин Гафт в 2015 году охарактеризовал происходящие в соседней стране события. Он отметил, что полностью придерживается позиции российского руководства.

Артист рассказал, что его родители родом из Полтавской губернии, поэтому у него особое отношение к этой стране. Происходящие там события стали настоящим кошмаром.

Отдельно Гафт отметил, что Крым был передан под управление Украины несправедливо, поскольку это российская территория, за которую много боролись.

Валентин Гафт умер в субботу, 12 декабря, в возрасте 85 лет. Его похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве 15 декабря.

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#украина #крым #гафт

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