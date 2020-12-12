Руководство Украины убивает своих людей, отправляя войска в Донбасс, а Крым был отдан Украинской ССР ошибочно.

Руководство Украины убивает своих людей, отправляя войска в Донбасс, а Крым был отдан Украинской ССР ошибочно.

Так покойный народный артист РФ Валентин Гафт в 2015 году охарактеризовал происходящие в соседней стране события. Он отметил, что полностью придерживается позиции российского руководства.

Артист рассказал, что его родители родом из Полтавской губернии, поэтому у него особое отношение к этой стране. Происходящие там события стали настоящим кошмаром.

Отдельно Гафт отметил, что Крым был передан под управление Украины несправедливо, поскольку это российская территория, за которую много боролись.

Валентин Гафт умер в субботу, 12 декабря, в возрасте 85 лет. Его похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве 15 декабря.