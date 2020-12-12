Кожевникова считает покойного Гафта гением и человеком вне времени

Российская актриса Мария Кожевникова выразила соболезнования семье Валентина Гафта и назвала покойного театрального режиссера гением.

Российская актриса Мария Кожевникова выразила соболезнования семье Валентина Гафта и назвала покойного театрального режиссера гением.

Близкие Валентина Гафта, а также его поклонники и именитые коллеги выражают друг другу соболезнования по случаю смерти легендарного актера. Актриса Мария Кожевникова присоединилась к скорбящим и назвала театрального режиссера уникальным человеком.

"Я считаю, что это огромная потеря для нашей страны. Валентин Гафт был не только гениальным актером, но и гениальным человеком. Его стихи, его слова… <...> Гафт был гением времени. <...> У меня сейчас катятся слезы по щекам", — заявила в беседе с "НьюИнформ" Мария Кожевникова.

О смерти Валентина Гафта сообщила его супруга Ольга Остроумова. Актриса пояснила, что более года назад ее именитый муж перенес инсульт. В последнее время он сильно болел. Актера не стало на 86-м году жизни.