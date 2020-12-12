Мэр одного из городов Башкирии возмущен нежеланием граждан работать

Мэр башкирского города Агидель Фанис Гильванов возмущен отсутствием у горожан желания трудоустраиваться на вакантные места.

Мэр башкирского города Агидель Фанис Гильванов возмущен отсутствием у горожан желания трудоустраиваться на вакантные места.

В Агидели проживают около 16 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные в городской администрации. Сейчас Агидель нуждается в швеях, продавцах, полицейских и других специалистах, отметил Фанис Гильванов. Нежелание горожан трудоустраиваться может привести к закрытию ряда предприятий.

"Лично я очень встревожен. А вы?", — спросил у соотечественников Фанис Гильванов.

Сейчас уровень безработицы в Агидели составляет 8,73%, отмечает РИА Новости. Согласно имеющимся данным, без работы остаются 667 человек. За последние несколько дней с учета были сняты еще 83 человека, которые трудоустроились. По признанию ряда горожан, они не хотят работать за 12–15 тыс. рублей. При этом средняя зарплата учителей составляет 32 тысячи рублей, а врачей — 68 тысяч рублей.