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12:36   12 Декабря 2020
Общество

Мэр одного из городов Башкирии возмущен нежеланием граждан работать

Мэр одного из городов Башкирии возмущен нежеланием граждан работать

Мэр башкирского города Агидель Фанис Гильванов возмущен отсутствием у горожан желания трудоустраиваться на вакантные места.

В Агидели проживают около 16 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные в городской администрации. Сейчас Агидель нуждается в швеях, продавцах, полицейских и других специалистах, отметил Фанис Гильванов. Нежелание горожан трудоустраиваться может привести к закрытию ряда предприятий.

"Лично я очень встревожен. А вы?", — спросил у соотечественников Фанис Гильванов.

Сейчас уровень безработицы в Агидели составляет 8,73%, отмечает РИА Новости. Согласно имеющимся данным, без работы остаются 667 человек. За последние несколько дней с учета были сняты еще 83 человека, которые трудоустроились. По признанию ряда горожан, они не хотят работать за 1215 тыс. рублей. При этом средняя зарплата учителей составляет 32 тысячи рублей, а врачей — 68 тысяч рублей.

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#зарплата #башкирия #работа

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