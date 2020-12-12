Песков: Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Гафта

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры", — сказал Песков.

Напомним, актер Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Гафт работал в Театре имени Моссовета, Московском драмтеатре, а также в "Ленкоме". С 1969 года он выступал в "Современнике". Гафт известен ролями в фильмах Мастер и Маргарита", "Небеса обетованные", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово..." и других.