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12:35   12 Декабря 2020
Общество

Песков: Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Гафта

Песков: Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Гафта

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры", — сказал Песков.

Напомним, актер Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Гафт работал в Театре имени Моссовета, Московском драмтеатре, а также в "Ленкоме". С 1969 года он выступал в "Современнике". Гафт известен ролями в фильмах Мастер и Маргарита", "Небеса обетованные", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово..." и других.

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#россия #путин #гафт

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