Эммануил Виторган отказался верить в смерть Гафта

Народный артист России Эммануил Виторган назвал невозможным уход из жизни актера, писателя и режиссера Валентина Гафта. В своем Instagram он опубликовал пост в память об артисте.

Народный артист России Эммануил Виторган назвал невозможным уход из жизни актера, писателя и режиссера Валентина Гафта. В своем Instagram он опубликовал пост в память об артисте.

В личном аккаунте Виторгана в субботу появилось его совместное фото с Гафтом, на котором артисты жмут друг другу руки. Снимок сопровождает короткий текст.

"Что ж такое..?! Валя, и ты..?! Невозможно..." — написал Виторган в посте.

Многие пользователи в комментариях согласились со словами актера и признались, что тоже не могут поверить в случившееся. Они выразили сожаление в связи со смертью Гафта.

Знаменитый артист скончался 12 декабря в возрасте 85 лет, об этом сообщила его вдова Ольга Остроумова. По предварительной информации, причиной смерти стал инсульт. Актера похоронят в Москве во вторник, 15 декабря, на Троекуровском кладбище.