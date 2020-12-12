Президент Абхазии назвал Конституцию России гарантом свободного развития

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем Конституции РФ. Соответствующая публикация появилась на сайте главы республики.

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем Конституции РФ. Соответствующая публикация появилась на сайте главы республики.

Конституция стала основой для стабильного и достойного будущего многонациональной России, отметил Бжания. Изменения, внесенные в Основной закон РФ по итогам июльского всенародного голосования, позволили создать условия для социально-экономического развития страны, добавил он.

Россия в этом году отмечает 27-летие с момента принятия Конституции. Поправки к главному закону страны получили поддержку более 57 миллионов граждан и вступили в силу 4 июля 2020 года.