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12:12   12 Декабря 2020
Политика

Президент Абхазии назвал Конституцию России гарантом свободного развития

Президент Абхазии назвал Конституцию России гарантом свободного развития

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем Конституции РФ. Соответствующая публикация появилась на сайте главы республики.

Конституция стала основой для стабильного и достойного будущего многонациональной России, отметил Бжания. Изменения, внесенные в Основной закон РФ по итогам июльского всенародного голосования, позволили создать условия для социально-экономического развития страны, добавил он.

Россия в этом году отмечает 27-летие с момента принятия Конституции. Поправки к главному закону страны получили поддержку более 57 миллионов граждан и вступили в силу 4 июля 2020 года.

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#путин #абхазия #Аслан Бжания #День Конституции РФ

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