Украина намерена сотрудничать с ЕС по оборонной программе PESCO

Европейская программа оборонного сотрудничества PESCO представляет интерес для украинских властей, заявили в пресс-службы Минобороны Украины.

Европейская программа оборонного сотрудничества PESCO представляет интерес для украинских властей, заявили в пресс-службы Минобороны Украины.

Киев заинтересован в сотрудничестве с ЕС по программе PESCO, ввиду чего украинским руководством рассматриваются перспективы подключения страны к различным проектам европейской оборонной инициативы, отмечается в сообщении военного ведомства Украины.

"Об этом шла речь во время встречи министра обороны Украины Андрея Тарана с главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом", — уточнили в министерстве.

Украинское военное руководство стремится к расширению сотрудничества с европейскими странами, ввиду чего проводятся различные реформы в оборонной сфере для укрепления мощи ВСУ и доведения войск до стандартов НАТО, отметили в МО Украины.