Украина намерена сотрудничать с ЕС по оборонной программе PESCO
Европейская программа оборонного сотрудничества PESCO представляет интерес для украинских властей, заявили в пресс-службы Минобороны Украины.
Киев заинтересован в сотрудничестве с ЕС по программе PESCO, ввиду чего украинским руководством рассматриваются перспективы подключения страны к различным проектам европейской оборонной инициативы, отмечается в сообщении военного ведомства Украины.
"Об этом шла речь во время встречи министра обороны Украины Андрея Тарана с главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом", — уточнили в министерстве.
Украинское военное руководство стремится к расширению сотрудничества с европейскими странами, ввиду чего проводятся различные реформы в оборонной сфере для укрепления мощи ВСУ и доведения войск до стандартов НАТО, отметили в МО Украины.