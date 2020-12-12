Актер Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет, его супруга сообщила, что причиной смерти артиста стал инсульт.

Актер Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет, его супруга сообщила, что причиной смерти артиста стал инсульт.

Гафт перенес инсульт левого полушария головного мозга, после которого восстанавливался почти год. Однако здоровье артиста по-прежнему было плохим. Его супруга, народная артистка РФ Ольга Остроумова сообщила, что сердце Гафта остановилось утром 12 декабря.

"Инсульт у него был год назад, даже больше. Это последствия инсульта, последствия и все прочее", — рассказала Остроумова о причинах смерти супруга журналистам.

Коллеги и друзья артиста приносят свои соболезнования его родственникам. Гафта похоронят в Москве на аллее актеров на Троекуровском кладбище 15 декабря. Время прощания с легендой озвучат позднее.