Настой из ароматной травы оказался эликсиром долголетия

Население сейчас живет дольше благодаря научным достижениям, но связанные со старением факторы риска становятся заметнее. Бороться с возрастными недугами поможет простой напиток.

Население сейчас живет дольше благодаря научным достижениям, но связанные со старением факторы риска становятся заметнее. Бороться с возрастными недугами поможет простой напиток.

Снизить риск развития старческой деменции и развития рака помогут здоровый образ жизни и правильное питание. Исследователи призывают обратить внимание на настой из шалфея. Напиток из ароматной травы благотворно влияет на работу мозга и способствует снижению вероятности появления злокачественной опухоли.

Масло шалфея помогает улучшить когнитивные функции у пациентов с болезнью Альцгеймера. Экстракт растения положительно сказывается на памяти, умственных способностях и настроении у взрослых людей, считают медики. Напиток содержит такие соединения, как карнозол, камфора и розмариновая кислота. Они помогают в борьбе с раком, рассказывают медики.