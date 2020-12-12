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11:57   12 Декабря 2020
Общество

Настой из ароматной травы оказался эликсиром долголетия

Настой из ароматной травы оказался эликсиром долголетия

Население сейчас живет дольше благодаря научным достижениям, но связанные со старением факторы риска становятся заметнее. Бороться с возрастными недугами поможет простой напиток.

Снизить риск развития старческой деменции и развития рака помогут здоровый образ жизни и правильное питание. Исследователи призывают обратить внимание на настой из шалфея. Напиток из ароматной травы благотворно влияет на работу мозга и способствует снижению вероятности появления злокачественной опухоли.

Масло шалфея помогает улучшить когнитивные функции у пациентов с болезнью Альцгеймера. Экстракт растения положительно сказывается на памяти, умственных способностях и настроении у взрослых людей, считают медики. Напиток содержит такие соединения, как карнозол, камфора и розмариновая кислота. Они помогают в борьбе с раком, рассказывают медики.

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#долголетие #напиток #шалфей

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