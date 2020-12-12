Лавров выступил с инициативой по антироссийским санкциям Запада

Глава российского МИД Сергей Лавров в эфире гостелерадио Ирана ответил на вопросы, связанные с санкциями Европы и взаимоотношениями России и Ирана.

Глава российского МИД Сергей Лавров в эфире гостелерадио Ирана ответил на вопросы, связанные с санкциями Европы и взаимоотношениями России и Ирана.

Лавров предложил начать поиск новых вариантов игнорирования западных санкций. По мнению главы МИД РФ, несмотря на давление Европы и США на Россию, РФ продолжает развивать торгово-экономическое сотрудничество с Ираном и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам Сергея Лаврова, российское государство может доверять только тем партнерам, которые следуют принципам международного права. Западных коллег в их числе нет.

"Нам удается не позволять торгово-экономическому сотрудничеству "съеживаться", в том числе, и в отношениях Ирана с ЕАЭС. Наоборот, оно растет, в том числе за счет отказа от использования доллара", — сказал Лавров.

Сергей Лавров считает, что тема незаконности действий Запада, связанных с антироссийскими санкциями, должна как можно чаще подниматься на таких площадках как, например, ООН.

Руководитель МИД упомянул, что РФ и Иран на протяжении длительного времени совместно с большинством членов ООН голосуют за решение о незаконности экономической блокады Кубы. Только малая часть стран, состоящих в организации, в числе которых США, эту инициативу не поддерживают. Лавров обратил внимание на тот факт, что в ООН создан пост специального докладчика, который будет заниматься проблемой незаконных односторонних экономических санкций.