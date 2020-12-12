Глава РФ направил поздравление президенту Туркмении

Российский президент Владимир Путин поздравил туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова с 25-летием годовщины нейтралитета государства. Телеграмма появилась на сайте Кремля.

Российский президент Владимир Путин поздравил туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова с 25-летием годовщины нейтралитета государства. Телеграмма появилась на сайте Кремля.

Туркмения пользуется заслуженным авторитетом на международной арене, отметил российский лидер. По его словам, страна внесла значительный вклад в безопасность на территории Каспийского региона и в Центральной Азии.

"В России с уважением относятся к проводимой вашей страной миролюбивой внешней политике, направленной на расширение конструктивного международного сотрудничества", — говорится в тексте.

Резолюция Генассамблеи ООН о постоянном нейтралитете Туркменистана принята 12 декабря 1995 года. В документе выражается надежда, что статус государства будет способствовать укреплению мира.