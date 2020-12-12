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11:41   12 Декабря 2020
Общество

Легенда советского кинематографа Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни

Легенда советского кинематографа Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни

Советский и российский актер, театральный режиссер и поэт Валентин Гафт скончался в возрасте 85 лет, сообщила его супруга Ольга Остроумова.

В августе 2019 года актер был госпитализирован с инсультом левого полушария головного мозга, после чего он продолжен восстановление в реабилитационном центре.

"Да, его не стало. Это сегодня произошло", — сообщила супруга Гафта.

На счету актера множество ролей в театре и кино, его карьера началась в 1956 году. Последние годы артист служил в театре "Современник", где в 2001 году состоялся его режиссерский дебют. За свою жизнь он снялся в более чем 170 кинокартинах. Валентин Иосифович был лауреатом множества премий в области культуры.

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