11:41 12 Декабря 2020Общество
Легенда советского кинематографа Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни
Советский и российский актер, театральный режиссер и поэт Валентин Гафт скончался в возрасте 85 лет, сообщила его супруга Ольга Остроумова.
Советский и российский актер, театральный режиссер и поэт Валентин Гафт скончался в возрасте 85 лет, сообщила его супруга Ольга Остроумова.
В августе 2019 года актер был госпитализирован с инсультом левого полушария головного мозга, после чего он продолжен восстановление в реабилитационном центре.
"Да, его не стало. Это сегодня произошло", — сообщила супруга Гафта.
На счету актера множество ролей в театре и кино, его карьера началась в 1956 году. Последние годы артист служил в театре "Современник", где в 2001 году состоялся его режиссерский дебют. За свою жизнь он снялся в более чем 170 кинокартинах. Валентин Иосифович был лауреатом множества премий в области культуры.