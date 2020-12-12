Диетолог назвала шопингоманию одной из зависимостей женщин с лишним весом

Главный врач-диетолог министерства здравоохранения Хакасии Елена Захарова рассказала о трех основных зависимостях, которыми чаще всего страдают женщины с избыточным весом.

Главный врач-диетолог министерства здравоохранения Хакасии Елена Захарова рассказала о трех основных зависимостях, которыми чаще всего страдают женщины с избыточным весом.

По ее словам, данные типы зависимостей выделили ученые. Их появление они объяснили стремлением женщин побороть стресс.

Одной из зависимостей назвали шопингоманию. Как уточнила Захарова, она может быть любой — связанной с одеждой, косметикой, продуктами или различными мелочами. Под последними подразумеваются, например, интерьерные украшения, посуда, пластиковые контейнеры.

"Вторая — несравненная тяга к захламлению дома. Причем эта проблема тесно связана с первой зависимостью. Купленные вещи копятся годами и не используются, лежат на полках или пылятся в шкафах очень продолжительное время", — пояснила диетолог в интервью "Пульсу Хакасии".

Третьей ключевой зависимостью считается склонность к "созависимым" отношениям, рассказала специалист. Речь о том, что у женщин с избыточным весом, как правило, есть человек, который целенаправленно мешает им жить. Несмотря на это, они не могут прекратить отношения с ним, поскольку находятся в психологической, любовной или финансовой зависимости от него.