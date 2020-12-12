Володин заявил о необходимости полностью реализовать потенциал Конституции

Потенциал Конституции РФ необходимо реализовать в полной мере, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Потенциал Конституции РФ необходимо реализовать в полной мере, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, поправки к Основному закону страны определили новый этап в развитии России. Володин также поздравил россиян с Днем Конституции, говорится на сайте Госдумы.

В России превыше всего ценится человек и его благополучие, отметил председатель Госдумы РФ. Реализация всего потенциала Конституции позволит защитить интересы россиян и использовать возможности для движения страны вперед, заключил Володин.

Поправки к Конституции РФ приняты в июле 2020 года. Центризбирком России сообщал, что поправки в Основной закон страны одобрили 77,92% россиян.