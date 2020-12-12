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11:05   12 Декабря 2020
Общество

Российские медики выявили 28 137 новых случаев коронавируса за сутки

Российские медики выявили 28 137 новых случаев коронавируса за сутки

Представители оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции сообщили, что за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 28 137 россиян.

Новые случаи коронавируса за сутки выявлены в 85 регионах России, проинформировали в оперштабе. У 18,4% из 28 137 пациентов не было клинических проявлений болезни. Также в оперштабе сообщили, что за сутки 26 118 вылечившихся россиян с ранее выявленным COVID-19 были выписаны.

Впервые COVID-19 выявили у жителя китайской провинции Хубэй. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса.

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#россия #статистика #коронавирус #оперштаб

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