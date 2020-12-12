Российские медики выявили 28 137 новых случаев коронавируса за сутки

Представители оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции сообщили, что за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 28 137 россиян.

Представители оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции сообщили, что за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 28 137 россиян.

Новые случаи коронавируса за сутки выявлены в 85 регионах России, проинформировали в оперштабе. У 18,4% из 28 137 пациентов не было клинических проявлений болезни. Также в оперштабе сообщили, что за сутки 26 118 вылечившихся россиян с ранее выявленным COVID-19 были выписаны.

Впервые COVID-19 выявили у жителя китайской провинции Хубэй. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса.