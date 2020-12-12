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10:54   12 Декабря 2020
Политика

Медведчук объяснил, чего не хватает "Крымской платформе"

Медведчук объяснил, чего не хватает "Крымской платформе"

Так называемая "Крымская платформа" не имеет смысла, если в ней не будет России. Об этом сказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Не так давно президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании проекта, с помощью которого он якобы намерен защитить крымчан и "вернуть" полуостров. Политик уже провел встречи по этому вопросу с представителями Канады, Европейского союза, Великобритании и Турции.

Если Зеленский действительно намерен защитить жителей региона, то, по мнению Медведчука, в "платформе" должна участвовать и Россия. Иначе создание проекта является лишь очередным пиаром украинских властей, заключил политик.

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#украина #медведчук #крымская платформа

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