МИД РФ прокомментировал расследование убийства ученого в Иране

Результаты расследования убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде вызывают интерес мирового сообщества.

Результаты расследования убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде вызывают интерес мирового сообщества.

Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

"Слышал, что в Иране было объявлено о наличии некоторых результатов в расследовании этого убийства. Когда иранская сторона сочтет возможным, всем будет важно узнать, к каким результатам пришло ваше следствие", – сказал он.

Российский министр указал, что Россия решительно осудила убийство ученого. В Москве рассматривают этот инцидент как провокацию, которая направлена на дестабилизацию обстановки в регионе, где и так накопилось немало спорных вопросов.