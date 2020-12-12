10:49 12 Декабря 2020Политика
МИД РФ прокомментировал расследование убийства ученого в Иране
Результаты расследования убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде вызывают интерес мирового сообщества.
Результаты расследования убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде вызывают интерес мирового сообщества.
Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.
"Слышал, что в Иране было объявлено о наличии некоторых результатов в расследовании этого убийства. Когда иранская сторона сочтет возможным, всем будет важно узнать, к каким результатам пришло ваше следствие", – сказал он.
Российский министр указал, что Россия решительно осудила убийство ученого. В Москве рассматривают этот инцидент как провокацию, которая направлена на дестабилизацию обстановки в регионе, где и так накопилось немало спорных вопросов.