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10:48   12 Декабря 2020
Политика

Валентина Матвиенко отметила важность Дня Конституции РФ

Валентина Матвиенко отметила важность Дня Конституции РФ

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поздравила граждан с Днем Конституции Российской Федерации. Ее слова приводит пресс-служба верхней палаты.

Принятие российской конституции состоялось 12 декабря 1993 года. Матвиенко в поздравлении отметила, что основной закон государства стал базой для поступательного развития РФ.

"Эта памятная дата — одна из самых значимых в истории Отечества", — подчеркнула глава Совфеда.

Матвиенко назвала конституцию надежным правовым фундаментом государственности. По ее словам, главный закон страны позволил сохранить суверенитет и целостность России в непростые времена.

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#матвиенко #совфед #День Конституции РФ

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