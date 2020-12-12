Валентина Матвиенко отметила важность Дня Конституции РФ

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поздравила граждан с Днем Конституции Российской Федерации. Ее слова приводит пресс-служба верхней палаты.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поздравила граждан с Днем Конституции Российской Федерации. Ее слова приводит пресс-служба верхней палаты.

Принятие российской конституции состоялось 12 декабря 1993 года. Матвиенко в поздравлении отметила, что основной закон государства стал базой для поступательного развития РФ.

"Эта памятная дата — одна из самых значимых в истории Отечества", — подчеркнула глава Совфеда.

Матвиенко назвала конституцию надежным правовым фундаментом государственности. По ее словам, главный закон страны позволил сохранить суверенитет и целостность России в непростые времена.