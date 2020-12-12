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10:37   12 Декабря 2020
Политика

Россия расширила список персональных санкций в отношении Украины

Россия расширила список персональных санкций в отношении Украины

Руководство России приняло решение о расширении персонального санкционного списка к Украине.

Как сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, российское правительство утвердило список из 849 имен, которые попадают под персональные ограничительные меры.

В ноябре 2018 года в санкционном списке было 322 фамилии. Новое постановление о санкциях против Украины подписал премьер-министр России Михаил Мишустин 7 декабря. Оно вступает в силу со дня публикации — 11 декабря.

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