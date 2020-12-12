10:37 12 Декабря 2020Политика
Россия расширила список персональных санкций в отношении Украины
Руководство России приняло решение о расширении персонального санкционного списка к Украине.
Руководство России приняло решение о расширении персонального санкционного списка к Украине.
Как сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, российское правительство утвердило список из 849 имен, которые попадают под персональные ограничительные меры.
В ноябре 2018 года в санкционном списке было 322 фамилии. Новое постановление о санкциях против Украины подписал премьер-министр России Михаил Мишустин 7 декабря. Оно вступает в силу со дня публикации — 11 декабря.