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10:34   12 Декабря 2020
Общество

Энергоатом сообщил об отключении энергоблока Ровенской АЭС на Украине

Энергоатом сообщил об отключении энергоблока Ровенской АЭС на Украине

Первый энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключился от сети. Такую информацию предоставили в пресс-службе Энергоатома 12 декабря.

Отключение произошло вследствие срабатывания автоматической защиты из-за отключения турбин блока, говорится в сообщении. По предварительным данным, специалисты не обнаружили нарушений или сбоев в эксплуатации. Причина отключения блока пока неизвестна.

Ровенская АЭС стала первой на Украине атомной электростанцией с водо-водяными ядерными реакторами. Строительство предприятия началось еще в 1973 году и завершилось в 1986 году.

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#украина #энергоатом #энергоблок

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