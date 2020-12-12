Энергоатом сообщил об отключении энергоблока Ровенской АЭС на Украине

Первый энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключился от сети. Такую информацию предоставили в пресс-службе Энергоатома 12 декабря.

Первый энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключился от сети. Такую информацию предоставили в пресс-службе Энергоатома 12 декабря.

Отключение произошло вследствие срабатывания автоматической защиты из-за отключения турбин блока, говорится в сообщении. По предварительным данным, специалисты не обнаружили нарушений или сбоев в эксплуатации. Причина отключения блока пока неизвестна.

Ровенская АЭС стала первой на Украине атомной электростанцией с водо-водяными ядерными реакторами. Строительство предприятия началось еще в 1973 году и завершилось в 1986 году.