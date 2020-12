Юрист отказывается верить в победу Трампа над Байденом в суде

Юридический перспектив у расследования нет, считает эксперт Дмитрий Романенко.

Дональд Трамп захотел назначить спецпрокурора для расследования фальсификаций на прошедших 3 ноября выборах президента США. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, прокурор должен будет расследовать и дело о налоговых махинациях Хантера Байдена, сына кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Источники WSJ утверждают, что Трамп поручил искать специалистов, которые бы подходили на эту должность. По словам собеседников издания, официальные лица Белого дома и союзники действующего президента также настаивают на назначении спецпрокурора.

Итоги выборов официально не оглашены, посему действующий глава Белого дома по-прежнему не признает свое поражение. Президент и его сторонники уверены, что у них крадут победу с помощью массовых фальсификаций. Республиканцы подавали несколько исков с требованием проверки хода голосования, но безуспешно: суды «колеблющихся» штатов один за одним их отклоняют.

Шансов оспорить результаты выборов у Трампа при помощи Фемиды практически не осталось, считает юрист-международник Дмитрий Романенко. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он выразил мнение, что инициировать расследовании главе государства также не удастся.

Накануне Верховный суд США отказался рассматривать требование генпрокурора Техаса Кена Пэкстона объявить недействительными итоги выборов в четырех колеблющихся штатах, где победил демократ Джо Байден. В иске утверждалось, что голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями конституции, поскольку их власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии. Иск поддержали около 20 южных штатов, которые возглавляют республиканцы, а также более 180 конгрессменов.

Судьи главной инстанции отказали представителям Техаса в подаче иска, поскольку не нашли оснований, чтобы один штат оспаривал итоги выборов в четырех других штатах. В ответ президент Трамп заявил, что Верховный суд «подвел его и его сторонников».

The Supreme Court really let us down. No Wisdom, No Courage!