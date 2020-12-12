Юрист отказывается верить в победу Трампа над Байденом в суде

Юридический перспектив у расследования нет, считает эксперт Дмитрий Романенко.

Дональд Трамп захотел назначить спецпрокурора для расследования фальсификаций на прошедших 3 ноября выборах президента США. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, прокурор должен будет расследовать и дело о налоговых махинациях Хантера Байдена, сына кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Источники WSJ утверждают, что Трамп поручил искать специалистов, которые бы подходили на эту должность. По словам собеседников издания, официальные лица Белого дома и союзники действующего президента также настаивают на назначении спецпрокурора.

Итоги выборов официально не оглашены, посему действующий глава Белого дома по-прежнему не признает свое поражение. Президент и его сторонники уверены, что у них крадут победу с помощью массовых фальсификаций. Республиканцы подавали несколько исков с требованием проверки хода голосования, но безуспешно: суды «колеблющихся» штатов один за одним их отклоняют.

Шансов оспорить результаты выборов у Трампа при помощи Фемиды практически не осталось, считает юрист-международник Дмитрий Романенко. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он выразил мнение, что инициировать расследовании главе государства также не удастся.

«Юридическая кампания, которую запустил Трамп, пытаясь оспорить результаты в ряде штатов, провалилась. Мы уже можем это констатировать. Развить кампанию наскоком у его команды не получилось. Его заявления о передаче власти косвенно говорят о том, что с поражением на текущих выборах он уже смирился. Перспектив нет и по инициации расследования. Суды уже высказались по выборам. Позиции Трампа на этом направлении имеют нулевые шансы. Здесь ему остается только работать с общественным мнением», — высказался юрист.

Накануне Верховный суд США отказался рассматривать требование генпрокурора Техаса Кена Пэкстона объявить недействительными итоги выборов в четырех колеблющихся штатах, где победил демократ Джо Байден. В иске утверждалось, что голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями конституции, поскольку их власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии. Иск поддержали около 20 южных штатов, которые возглавляют республиканцы, а также более 180 конгрессменов.

Судьи главной инстанции отказали представителям Техаса в подаче иска, поскольку не нашли оснований, чтобы один штат оспаривал итоги выборов в четырех других штатах. В ответ президент Трамп заявил, что Верховный суд «подвел его и его сторонников».

The Supreme Court really let us down. No Wisdom, No Courage! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

Впрочем, как считает юрист-между народник, Трамп не намерен сдаваться. Он хочет, чтобы расследования сыграли ему на руку на следующих выборах. Речь, в первую очередь, идет о деле против сына Джо Байдена, которого республиканцы обвиняют в налоговых махинациях. Романенко не исключил, что Трамп попытается растянуть расследование до 2024 года.

Накануне стало известно, что Байден-младший — фигурант расследования Министерства юстиции, начавшегося еще в 2018 году. Оно основывается на «подозрительных иностранных транзакциях», деньгах из Китая и других стран, сообщает Fox News. Сам Хантер ранее сообщил, что прокуратура штата Делавэр расследует его «налоговые дела». Впрочем, юридических перспектив в этом деле тоже нет, считает собеседник издания.

«Если даже в период президентства Трампа, когда он был на коне, там ничего не нашли и не смогли предъявить Байдену... Имеется в виду, в виде юридического процесса. Сказано было много, но фактуры юридической не было. Поэтому я не вижу перспектив доя подобных расследований», — резюмировал эксперт.

Накануне выборов выборов Байден-младший в очередной раз оказался в центре скандала. Лояльная к республиканцам газета New York Post опубликовала материал на основе писем, полученных с ноутбука предположительно Хантера. СМИ обнародовало послание от высокопоставленного сотрудника украинской энергетической компании Burisma Вадима Пожарского, датированное 2015 годом. В нем тот благодарил Байдена-младшего за организацию встречи со своим отцом, занимавшим тогда пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.

В ином послании, направленном в мае 2014 года, Пожарский просил Хантера подумать, как он может использовать свое влияние на благо компании. Сам Байден-младший на тот момент входил в совет директоров корпорации и получал за это 50 тысяч долларов в месяц.

Республиканцы считают, что именно Джо Байден через украинских чиновников добился отставки генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел дело Burisma, в результате чего расследование «заморозили». Сторонники Трампа обвиняют Байдена-старшего в том, что он использовал высокое служебное положение в бизнес-интересах семьи. После публикации экс-сотрудники разведки США подписали письмо, в котором выразили уверенность, что публикация переписки Байдена — это российская операция. Однако ФБР не нашло в переписке связей с Россией.

Впрочем, скандал вокруг сына кандидата в президенты США тогда не получил развития. Американист Владимир Брутер уже объяснял, почему компромат на соперника не поможет Трампу вырваться вперед в предвыборной гонке.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Из-за рекордной явки и множества проголосовавших по почте часть бюллетеней попала в избирательные комиссии после официального завершения голосования. 8 ноября американские СМИ отдали победу демократу Джо Байдену. Сам кандидат также считает себя победителем выборов, но официального решения избирательной комиссии все еще нет.