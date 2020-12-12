Гололед вынудил власти Киева ввести желтый уровень опасности

Ледяной дождь парализовал Украину. Киев бьет антирекорды по количеству травмированных, на дорогах многочасовые пробки. Жители обвиняют мэра столицы Виталия Кличко в бездействии.

Ледяной дождь парализовал Украину. Киев бьет антирекорды по количеству травмированных, на дорогах многочасовые пробки. Жители обвиняют мэра столицы Виталия Кличко в бездействии.

Главное управление по ЧС Украины объявило желтый уровень опасности из-за ледяного дождя, который обрушился на центральные регионы. В Киеве люди счет травмированных людей уже идет на сотни — только за один вечер в травмпункты столицы обратилось 163 человека. К утру субботы число пострадавших стало расти в геометрической прогрессии. Жители Киева называют ситуацию чрезвычайной и в очередной раз обвиняют Кличко в плохой работе на посту градоначальника.

Блогер Александр Массальский гневно прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.

"Я так понимаю, сейчас в Киеве челлендж — дойти или сдохнуть", — написал блогер.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко тоже посочувствовал киевлянам.

"Мне, конечно же, жаль вас, что вы травмировались из-за непогоды. Но вы же сами такого градоначальника выбрали. То у него "мосты устали", то "к земле привыкать надо", то "зачем его убирать, этот снег? Потеплеет, сам сойдет!", — заявил политик в своем блоге.

Он отметил, что природная аномалия показала неготовность и неспособность киевских властей позаботиться о своих жителях. Очереди в больницы и медпункты растянулись на сотни метров, люди стоят в очередях по два часа с острой болью в ожидании приема врача.