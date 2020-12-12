Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:24   12 Декабря 2020
Политика

Гололед вынудил власти Киева ввести желтый уровень опасности

Гололед вынудил власти Киева ввести желтый уровень опасности

Ледяной дождь парализовал Украину. Киев бьет антирекорды по количеству травмированных, на дорогах многочасовые пробки. Жители обвиняют мэра столицы Виталия Кличко в бездействии.

Главное управление по ЧС Украины объявило желтый уровень опасности из-за ледяного дождя, который обрушился на центральные регионы. В Киеве люди счет травмированных людей уже идет на сотни — только за один вечер в травмпункты столицы обратилось 163 человека. К утру субботы число пострадавших стало расти в геометрической прогрессии. Жители Киева называют ситуацию чрезвычайной и в очередной раз обвиняют Кличко в плохой работе на посту градоначальника.

Блогер Александр Массальский гневно прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.

"Я так понимаю, сейчас в Киеве челлендж — дойти или сдохнуть", — написал блогер.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко тоже посочувствовал киевлянам.

"Мне, конечно же, жаль вас, что вы травмировались из-за непогоды. Но вы же сами такого градоначальника выбрали. То у него "мосты устали", то "к земле привыкать надо", то "зачем его убирать, этот снег? Потеплеет, сам сойдет!", — заявил политик в своем блоге.

Он отметил, что природная аномалия показала неготовность и неспособность киевских властей позаботиться о своих жителях. Очереди в больницы и медпункты растянулись на сотни метров, люди стоят в очередях по два часа с острой болью в ожидании приема врача.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #киев #гололед

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров