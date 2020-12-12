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10:19   12 Декабря 2020
Общество

Житель Франции победил в лотерее и стал мультимиллионером

Житель Франции победил в лотерее и стал мультимиллионером

Француз стал победителем крупнейшей европейской лотереи, выиграв рекордную денежную сумму.

Счастливчик выиграл 200 миллионов евро в лотерею EuroMillions. О личности победителя пока ничего не сообщалось. Первый тираж крупнейшей европейской лотереи EuroMillions был проведен 16 лет назад в Париже. Изначально ее участниками могли быть лишь жители Франции, Испании и Англии, позже география игроков расширилась до девяти государств.

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