Минпромторг объяснил причину необоснованного подорожания продуктов в России

Некоторые продукты в Российской Федерации необоснованно выросли в цене. Причину роста стоимости объяснили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Некоторые продукты в Российской Федерации необоснованно выросли в цене. Причину роста стоимости объяснили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

На фоне обострения эпидемиологической ситуации часть производителей приняла решение повысить стоимость продуктов, в частности подсолнечного масла и сахара. Однако в ведомстве считают, что реальных предпосылок для такой ситуации не возникало.

"Под эгидой пандемии ряд производителей просто решили <...> воспользоваться ситуацией", — заявил замминистра Минпромторга России Виктор Евтухов.

Министерство проводит предиктивную аналитику дальнейшего роста цен продуктовых товаров. Будут предприняты меры, которые не допустят использования незначительных предпосылок для обогащения производителей и поставщиков.