10:13 12 Декабря 2020Общество
Космический аппарат Китая готов к переходу на земную орбиту
Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" приготовился совершить переход с лунной орбиты на земную, он уже оптимизировал траекторию полета.
Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" приготовился совершить переход с лунной орбиты на земную, он уже оптимизировал траекторию полета.
Об этом сообщили в Центре по исследованию Луны и космическим программам Китайского национального космического управления (CNSA). Космический аппарат уже покинул Луну и передал геологические образцы возвратной капсуле.
По плану аппарат через несколько дней должен доставить на Землю грунт с Луны, примерно это будет около двух килограммов горной породы. Доставка должна состояться ориентировочно 17 декабря, в чкетвепрг.