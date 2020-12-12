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10:13   12 Декабря 2020
Общество

Космический аппарат Китая готов к переходу на земную орбиту

Космический аппарат Китая готов к переходу на земную орбиту

Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" приготовился совершить переход с лунной орбиты на земную, он уже оптимизировал траекторию полета.

Об этом сообщили в Центре по исследованию Луны и космическим программам Китайского национального космического управления (CNSA). Космический аппарат уже покинул Луну и передал геологические образцы возвратной капсуле.

По плану аппарат через несколько дней должен доставить на Землю грунт с Луны, примерно это будет около двух килограммов горной породы. Доставка должна состояться ориентировочно 17 декабря, в чкетвепрг.

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#китай #космос #орбита

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