Фотография российских военных в патриотическом учебнике Украины стала поводом для громкого скандала.

Фотография российских военных в патриотическом учебнике Украины стала поводом для громкого скандала.

В школьном учебнике "Защита Отечества" для учащихся десятых классов обнаружили "ужасную" ошибку. Автор книги перепутал солдатов Вооруженных сил Украины с российскими военными и разместил их фотографию на одной из страниц.

Примечательно, что на снимке представители армии РФ одеты в форму "Ратника", а в руках у них автомат Калашникова и, предположительно, ружье российского производства.

Недавно в Незалежной на одном из телеканалов произошел инцидент, темой которого стала гражданская война в ДНР. Бывший депутат Елена Бондаренко заявила, что Украина получит контроль над границей только в том случае, если выполнит все Минские соглашения, которые, в том числе, предусматривают проведение народного голосования на Донбассе.