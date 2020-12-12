Солнечная погода ожидается в Москве в субботу

Антициклон принесет в Москву солнечную и сухую погоду в эту субботу.

Антициклон принесет в Москву солнечную и сухую погоду в эту субботу.

При этом сегодня максимальная температура воздуха в столице России составит от −6 до −4 градусов. В области сегодня ожидается от −9 до −4 градусов мороза. Такую информацию сообщил портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, сегодня в столице будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, что чуть ниже нормы. Относительная влажность воздуха — около 70%.

Однако уже на следующей неделе сухая и солнечная погода сменится снегопадами. Самый сильный снегопад, по данным синоптиков, ожидается во вторник, 15 декабря.