Volkswagen объявил цены на обновленный кроссовер Tiguan в России

Немецкая компания Volkswagen объявила о начале продаж компактного кроссовера Tiguan в России. Обновленная модель уже доступна во всех дилерских центрах бренда.

Немецкая компания Volkswagen объявила о начале продаж компактного кроссовера Tiguan в России. Обновленная модель уже доступна во всех дилерских центрах бренда.

На российском рынке кроссовер будет предлагаться в четырех комплектациях — Respect, Status, Exclusive и R-Line. Базовая версия обойдется в 1 749 900 рублей. за автомобиль в топовом исполнении придется заплатить минимум 2 799 900 рублей.

В версию Respect входят подогрев передних сидений, трехзонный климат-контроль, аудиосистема с сенсорным дисплеем и 17-дюймовые легкосплавные диски. Комплектация Status дополняется системой помощи при парковке, серебристыми рейлингами на крыше, хромированной окантовкой рамок стекол и камерой заднего вида с омывателем.

Модификация Exclusive оснащена системой удержания автомобиля в полосе движения, функцией бесключевого доступа и запуска двигателя, электроприводом двери багажного отделения и функцией контроля давления в шинах. В топовая версия R-Line отличается кожаными сиденьями, адаптивным круиз-контролем, ассистентом дистанции в пробке, а также 19-дюймовыми легкосплавными дисками.

Моторная линейка обновленного Volkswagen Tiguan представлена бензиновыми двигателем объемом 1,4 литра или 2,0 литра. Кроссовер будет доступен с передним приводом и в полноприводном исполнении.