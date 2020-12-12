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9:22   12 Декабря 2020
Политика

Трамп раскритиковал решение Верховного суда по выборам

Трамп раскритиковал решение Верховного суда по выборам

Президент США Дональд Трамп считает, что Верховный суд подвел его сторонников отказом от рассмотрения иска штата Техас к результатам выборов.

Генпрокурор Техаса подал исковое заявление в Верховный суд, оспорив результаты голосования на выборах президента в ряде штатов.

"Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!" — написал американский лидер в Twitter.

Верховный суд отказался рассматривать иск техасского генпрокурора Кена Пэкстона, который потребовал признать недействительными результаты выборов в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган.

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#сша #выборы #трамп

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