Трамп раскритиковал решение Верховного суда по выборам

Президент США Дональд Трамп считает, что Верховный суд подвел его сторонников отказом от рассмотрения иска штата Техас к результатам выборов.

Президент США Дональд Трамп считает, что Верховный суд подвел его сторонников отказом от рассмотрения иска штата Техас к результатам выборов.

Генпрокурор Техаса подал исковое заявление в Верховный суд, оспорив результаты голосования на выборах президента в ряде штатов.

"Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!" — написал американский лидер в Twitter.

Верховный суд отказался рассматривать иск техасского генпрокурора Кена Пэкстона, который потребовал признать недействительными результаты выборов в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган.