Спикер украинской делегации выругался в адрес избирателей Зеленского

Новый внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" оскорбительно высказался об избирателях лидера.

Новый внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" оскорбительно высказался об избирателях лидера.

Алексей Арестович дал комментарии по поводу своего заявления, которое было сделано весной этого года. В марте украинский спикер оскорбил проголосовавших людей за действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Арестович заявил, что по-прежнему придерживается своей точки зрения. Тем не менее, он, как официальное лицо, осознает, что должен уважать всех граждан без исключения, несмотря на их политические взгляды.

"Я могу отметить, что не только избиратели Зеленского, но и некоторые должностные лица и журналисты иногда кажутся мне этими самыми", — объяснил советник.

Политик был выдвинут на должность советника и спикера делегации Киева в контактной группе по Донбассу в октябре. Решение согласовал глава делегации и первый президент Украины Леонид Кравчук.