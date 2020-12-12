Инфекционисты рассказали о вреде ношения маски в течение нескольких дней

Маска превращается во "влажный компресс" и загрязняется, если носить ее несколько дней подряд, рассказали врачи-инфекционисты.

Маска превращается во "влажный компресс" и загрязняется, если носить ее несколько дней подряд, рассказали врачи-инфекционисты.

Люди предпочитают носить одну многоразовую маску в течение нескольких дней или недель, а не тратиться на одноразовую. Такая маска становится "влажным компрессом", которую вредно использовать для здоровья, рассказала врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова в разговоре с РИА Новости.

Людям с проблемами органов дыхания лучше покупать маски с фильтром или клапаном. Они позволяют дышать спокойнее, дополнила Белова. Долгое ношение средства индивидуальной защиты накапливает загрязнения, поддержал коллегу врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. В течение долгого времени на маске скапливаются бактериальная и вирусная загрязненность от внешних факторов, что тоже вредит здоровью, подчеркнул врач.