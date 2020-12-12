Президент США утвердил временный бюджет во избежание "шатдауна"

Действующий президент США Дональд Трамп согласовал временный бюджет с целью предотвратить краткосрочную блокировку работы министерств до окончательного утверждения документа.

Действующий президент США Дональд Трамп согласовал временный бюджет с целью предотвратить краткосрочную блокировку работы министерств до окончательного утверждения документа.

Одобренный главой Белого дома бюджет предполагает увеличение сроков финансирования деятельности американского правительства. Средства продолжат выделяться до 18 декабря. Постановление предварительно было утверждено Палатой представителей Конгресса США и сенатом.

Подавляющее большинство представителей законодательного органа Соединенных Штатов — 84 человека — ранее поддержали законопроект о военном бюджете. В документ вошли дополнительные санкции против "Северного потока — 2", что вновь свидетельствует о стремлении Вашингтона воспрепятстовать строительству газопровода в собственных интересах.