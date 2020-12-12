Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
7:56   12 Декабря 2020
Политика

Трамп: вакцинация от COVID-19 в США начнется в течении следующих суток

Трамп: вакцинация от COVID-19 в США начнется в течении следующих суток

Президент США Дональд Трамп заявил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов зарегистрировало новую вакцину Pfizer.

США, по словам Трампа, "первыми" создали безопасную и эффективную вакцину от новой коронавирусной инфекции. Он назвал это величайшим научным достижением в истории. Президент также объявил о начале поставок лекарственного препарата во все штаты, добавив, что вакцина станет бесплатной для всех американцев.

Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" была зарегистрирована еще 11 августа. Препарат разрабатывался Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" основан на платформе, которая стала основой для создания еще ряда вакцин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #трамп #Pfizer

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров