Трамп: вакцинация от COVID-19 в США начнется в течении следующих суток

Президент США Дональд Трамп заявил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов зарегистрировало новую вакцину Pfizer.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов зарегистрировало новую вакцину Pfizer.

США, по словам Трампа, "первыми" создали безопасную и эффективную вакцину от новой коронавирусной инфекции. Он назвал это величайшим научным достижением в истории. Президент также объявил о начале поставок лекарственного препарата во все штаты, добавив, что вакцина станет бесплатной для всех американцев.

Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" была зарегистрирована еще 11 августа. Препарат разрабатывался Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" основан на платформе, которая стала основой для создания еще ряда вакцин.