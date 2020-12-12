Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
7:33   12 Декабря 2020
Общество

Новые противопожарные правила введут в России с 2021 года

Новые противопожарные правила введут в России с 2021 года

Требования, запрещающие посадку крупных деревьев, которые могут ограничить проезд пожарной техники, внесли в правила противопожарного режима.

Как отмечено в документе, вступающем в силу с 1 января 2021 года, россиянам также запретят устанавливать предметы и изделия, которые могут ограничить проезды для пожарной техники. Данное требование внесли в главу "Территории поселений и населенных пунктов".

Кроме того, с 1 января на территории населенных пунктов, предприятий и организаций будет действовать запрет на использование стоянки автомобилей, которые можно использовать для площадки для пожарной техники и разворотных площадок, предназначенных для ее установки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #запрет #стоянка #деревья #пожарная техника

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров