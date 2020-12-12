7:06 12 Декабря 2020Общество
Петербургские специалисты создали сборник для экообразования детей
Детский сборник с информацией о раздельном сборе мусора выпустили в Санкт-Петербурге. Сборник позволит детям шести — десяти лет понять необходимость сохранять экологию.
Детский сборник с информацией о раздельном сборе мусора выпустили в Санкт-Петербурге. Сборник позволит детям шести — десяти лет понять необходимость сохранять экологию.
Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил большое значение выпущенного сборника для воспитания детей. По мнению градоначальника, юным петербуржцам нужно с ранних лет прививать любовь к окружающей среде в доступной форме.
Брошюра представляет собой собрание комиксов, раскрасок и настольной игры на тему экологии. Издание позволит детям в игровой форме познакомиться с понятием экологии. Авторы выпустили 550 экземпляров сборника на переработанной бумаге.