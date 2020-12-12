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6:46   12 Декабря 2020
Общество

Госдума снизит штраф за проезд "зайцем" по платным дорогам

Госдума снизит штраф за проезд "зайцем" по платным дорогам

Штрафы за неоплату проезда по платным дорогам могут снизить до 1,5 тыс. рублей для владельцев легковых авто, указано в новой редакции поправок к КоАП.

Грузовики и автобусы, которые не оплатили проезд должны будут внести штраф в 5 тыс. рублей. Планируется ввести правило одного штрафа в сутки с момента первой фиксации нарушения. Поправки к законопроекту, предусматривающие нововведения, уже подготовлены ко второму чтению и будут рассматриваться в Госдуме РФ на следующей неделе.

В Минтрансе допускают, что закон, вероятно, еще будет корректироваться исходя из "накопления правоприменительной практики".

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#штраф #транспорт #платная дорога

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