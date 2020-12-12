Госдума снизит штраф за проезд "зайцем" по платным дорогам

Штрафы за неоплату проезда по платным дорогам могут снизить до 1,5 тыс. рублей для владельцев легковых авто, указано в новой редакции поправок к КоАП.

Штрафы за неоплату проезда по платным дорогам могут снизить до 1,5 тыс. рублей для владельцев легковых авто, указано в новой редакции поправок к КоАП.

Грузовики и автобусы, которые не оплатили проезд должны будут внести штраф в 5 тыс. рублей. Планируется ввести правило одного штрафа в сутки с момента первой фиксации нарушения. Поправки к законопроекту, предусматривающие нововведения, уже подготовлены ко второму чтению и будут рассматриваться в Госдуме РФ на следующей неделе.

В Минтрансе допускают, что закон, вероятно, еще будет корректироваться исходя из "накопления правоприменительной практики".