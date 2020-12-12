Илон Маск назвал систему бизнес-образования в США проблемой

Американский предприниматель и инженер Илон Маск раскритиковал образовательную программу делового администрирования (MBA), которая считается престижной и востребованной в США.

Американский предприниматель и инженер Илон Маск раскритиковал образовательную программу делового администрирования (MBA), которая считается престижной и востребованной в США.

MBA главная экономическая программа, которую ценят во всем мире. Во многих компаниях наличие степени этой системы является обязательным требованием, однако основатель Tesla и SpaceX не разделяет такую точку зрения. Свое мнение Маск выразил на консультационном онлайн-саммите, организованном Wall Street Journal для руководителей компаний.

Инженер уверен, что больше времени следует тратить на сам продукт или услугу, а не на совещания или отчеты. Маск утверждает, что, по его личному опыту, гораздо эффективнее работать над производством. Кроме того, он подчеркнул, что нанимает к себе людей, несмотря на наличие или отсутствие образования в MBA.

Миллиардер имеет две степени бакалавра Пенсильванского университета: по экономике и физике. В MBA Маск обучение не проходил. Кроме того, он бросил аспирантуру в Стэнфордском университете.