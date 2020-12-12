Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
5:42   12 Декабря 2020
Политика

Американские врачи одобрили применение вакцины Pfizer

Американские врачи одобрили применение вакцины Pfizer

Медрегулятор США дал добро на использование вакцины от COVID-19 Pfizer, сообщила The New York Times.

Управление по вопросам качества медикаментов США одобрило обращение BioNTech и Pfizer о регистрации вакцины от коронавируса. Это означает, что в ближайшие дни по всей территории страны начнется полномасштабная вакцинация американских граждан.

Недавно сотрудник Белого дома Марк Медоуз сказал главе медрегулятора США увольняться, если его ведомство не одобрит лекарство до 11 декабря.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #коронавирус #Pfizer

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров