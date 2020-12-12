Ученый Моисеев: новая российская орбитальная станция может работать вечно

Новая российская орбитальная служебная станция сможет работать бесконечно долго, рассказал руководитель Института космической политики Моисеев.

Новая российская орбитальная служебная станция сможет работать бесконечно долго, рассказал руководитель Института космической политики Моисеев.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разрабатывает проект по новой орбитальной станции, с бесконечным сроком службы. Об этом пишут РИА Новости.

Неограниченный срок службы планируют достичь с помощью открытой архитектуры создания станций и заменяемости модулей. Подобную идею предлагал Роскосмосу в 2015 году руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

" Посмотрите на российский сегмент МКС. Десятилетия прошли, а он еще не достроен. Встает вопрос: что делать после завершения эксплуатации? Топить или не топить? А если изначально закладывать идеологию - модуль проработал свой срок - он отстыковывается и заменяется другим. Таким образом, станция становится "вечной"", - сказал Моисеев.

В новую станцию войдут минимум пять модулей: базовый, целевой производственный, модуль материального обеспечения, модуль-платформа для сборки, запуска, приема и обслуживания аппаратов, космический модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и Wi-Fi, добавил первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Соловьев.