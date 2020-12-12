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5:31   12 Декабря 2020
Наука

Ученый Моисеев: новая российская орбитальная станция может работать вечно

Ученый Моисеев: новая российская орбитальная станция может работать вечно

Новая российская орбитальная служебная станция сможет работать бесконечно долго, рассказал руководитель Института космической политики Моисеев.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разрабатывает проект по новой орбитальной станции, с бесконечным сроком службы. Об этом пишут РИА Новости.

Неограниченный срок службы планируют достичь с помощью открытой архитектуры создания станций и заменяемости модулей. Подобную идею предлагал Роскосмосу в 2015 году руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

" Посмотрите на российский сегмент МКС. Десятилетия прошли, а он еще не достроен. Встает вопрос: что делать после завершения эксплуатации? Топить или не топить? А если изначально закладывать идеологию - модуль проработал свой срок - он отстыковывается и заменяется другим. Таким образом, станция становится "вечной"", - сказал Моисеев.

В новую станцию войдут минимум пять модулей: базовый, целевой производственный, модуль материального обеспечения, модуль-платформа для сборки, запуска, приема и обслуживания аппаратов, космический модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и Wi-Fi, добавил первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Соловьев.

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#космос #станция #орбита

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