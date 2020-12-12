Коронавирус может стать причиной резкого выпадения волос

Организм человека бросает все силы на борьбу с инфекцией, поэтому волосяные фолликулы переходят в спящий режим, что приводит к облысению.

Организм человека бросает все силы на борьбу с инфекцией, поэтому волосяные фолликулы переходят в спящий режим, что приводит к облысению.

Перенесший COVID-19 человек через два-три месяца может заметить выпадение волос, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Этот процесс обратимый, как только организм восстановит силы, фолликулы снова начнут полноценно выполнять свои функции, передает РИА Новости.

"Поэтому после перенесенной инфекции необходимо вести здоровый образ жизни, употреблять пищу, богатую микроэлементами и витаминами. И, конечно, при возникновении признаков алопеции следует обратиться к врачу-трихологу или дерматологу", — рассказала Пшеничная.

Своевременно начатое лечение полностью предотвратит серьезные последствия алопеции. Обычно выпадение происходит равномерно по всей голове.