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3:49   12 Декабря 2020
Политика

Украинский политик предложил захватить Крым "путем построения армии"

Украинский политик предложил захватить Крым "путем построения армии"

Власти Украины уже упустили шанс "вернуть" Крым невоенным путем, теперь вопрос присоединения полуострова Киев должен решить с позиции силы.

Такое мнение высказал бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный. Он в эфире телеканала ATR назвал первые пять лет после возвращения Крыма в состав России временем для мирной реинтеграции. После обозначенного срока необходимо действовать военным путем, что предполагает построение армии, оборонного комплекса и разработку операций.

"После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем — ...возвращение этих территорий силой", — отметил экс-посол.

"Возвращение" полуострова стало одной из излюбленных тем для местных политиков и общественных деятелей. Они систематически выступают с различными предложениями и теориями относительно крымских территорий. Так, недавно действующий глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предположил, что Крым сам "выскользнет" из рук Москвы.

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#россия #украина #крым

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