Власти Украины уже упустили шанс "вернуть" Крым невоенным путем, теперь вопрос присоединения полуострова Киев должен решить с позиции силы.

Власти Украины уже упустили шанс "вернуть" Крым невоенным путем, теперь вопрос присоединения полуострова Киев должен решить с позиции силы.

Такое мнение высказал бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный. Он в эфире телеканала ATR назвал первые пять лет после возвращения Крыма в состав России временем для мирной реинтеграции. После обозначенного срока необходимо действовать военным путем, что предполагает построение армии, оборонного комплекса и разработку операций.

"После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем — ...возвращение этих территорий силой", — отметил экс-посол.

"Возвращение" полуострова стало одной из излюбленных тем для местных политиков и общественных деятелей. Они систематически выступают с различными предложениями и теориями относительно крымских территорий. Так, недавно действующий глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предположил, что Крым сам "выскользнет" из рук Москвы.