Выдающийся ученый Борис Оныкий скончался с COVID-19

Президент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ) умер в возрасте 81 года, сообщил сайт университета.

Президент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ) умер в возрасте 81 года, сообщил сайт университета.

Профессор, доктор технических наук, физик Борис Оныкий занимал пост ректора университета с 1997 года, а в 2007 году стал президентом вуза. За время его управления университетом, МИФИ значительно улучшил свои позиции в международной, научной и образовательной деятельности. Кроме того, Борис Николаевич открыл подготовительные факультеты по таким специальностям, как информационная безопасность и международное научно-технологическое сотрудничество.

Оныкий награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета. Также он был представлен к премии правительства и президента.