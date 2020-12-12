The Spectator: Европа и США, похоже, готовы добровольно отдать Арктику

Правительство Великобритании не только не проявляет никакого интереса к освоению Арктики, но и не волнуется по поводу той активности, которую в этом богатом ресурсами регионе проявляет Россия.

Правительство Великобритании не только не проявляет никакого интереса к освоению Арктики, но и не волнуется по поводу той активности, которую в этом богатом ресурсами регионе проявляет Россия.

Об этом с беспокойством пишет британское издание The Spectator, отмечая, что очень удручает и «вялая» реакция США на то, что у них из-под уводят 22% мировых запасов газа и нефти. Европа же и вовсе, по словам автора, воспринимает Арктику, как заповедник с белыми медведями.

В 2003 году россиянин Артур Чилингаров, организовал экспедицию к Северному полюсу и гордо провозгласил «это наша Арктика», напоминает автор материала.

Через четыре года Чилингаров организовал еще одну экспедицию, в ходе которой титановый российский флаг был установлен на глубине 4 300 метров под Северным полюсом, обозначив тем самым геополитические амбиции России.

«Наша задача — напомнить всему миру, что Россия является великой полярной и научно-исследовательской державой», — напоминает британское издание слова Чилингарова.

Начиная с 2013 года Россия вкладывает огромные средства в создание военных и военно-морских баз на своем арктическом побережье, продолжая тем самым укреплять свой потенциал и влияние в регионе.

При этом западные СМИ уделяют на удивление мало внимания тому, как Россия увеличивает свой ледокольный флот. Например, в ноябре был спущен на воду новый дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» - самый мощный неатомный ледокол в мире, подчеркивает британское издание. А в октябре Россия отправила в первое плавание свой новый атомный ледокол «Арктика», который способен ломать лед трехметровой толщины.

«В будущем Россия планирует добавить три ледокола класса «Лидер» весом в 70 тысяч тонн к своему ледокольному флоту, который в настоящее время включает 37 ледоколов, — напоминает автор. — Эта сила обеспечивает поддержку Северному флоту, который базируется рядом с Мурманском в Баренцевом море и в состав которого входят 35 внушительных надводных кораблей и такое же число субмарин».

До недавнего времени российское арктическое побережье, протяженность которого составляет 24 тысячи километров, не вызывала особого интереса. Однако все поменялось с началом глобального потепления.

За последние сорок лет объем арктических льдов уменьшился на 75%, а в течение ближайшего десятилетия ото льда могут освободится огромные участки в Северном Ледовитом океане. Об этом говорилось в докладе Межправительственного совета по борьбе с климатическими изменениями от 2014 года.

Открывающийся при этом морской путь через российские арктические воды на несколько недель сократит время транспортировки грузов, например, в страны Северной Азии.

Но еще важнее то, что под Северным Ледовитым океаном, который занимает около 3% поверхности нашей планеты, скрываются богатые залежи минералов и. по оценкам экспертов, 22% мировых запасов газа и нефти. Учитывая это, многие страны, предпочитают закрыть глаза на опасности глобального потепления, и сосредоточиться на экономической выгоде.

И в этом аспекте особое значение приобретает вопрос распределения прав на освоение дна Северного Ледовитого океана.

«Конвенция ООН по международному морскому праву позволяет прибрежным странам — членам Арктического совета — Канаде, Дании (через Гренландию), Норвегии, России и Соединенным Штатам — считать полосу шириной 320 километров от береговой линии своими территориальными водами», — напоминает автор.

При этом, по его словам, все, что находится за пределами этой 320-километровой прибрежной полосы, становится предметом яростных споров между государствами. Если какая-то страна может доказать наличие связанного с материком мелководья – подводной окраины континента» - она увеличит свою эксклюзивную экономическую зону до 560 километров.

Кроме того, предметов острых споров является «право прохода», говорится в статье.

«Конвенция ООН по международному морскому праву предоставляет всем странам право использовать территориальные воды для прохода, однако это не относится к внутренним водам государств», — сообщает автор.

Основываясь на этом документе, Россия считает Северный морской путь собственными внутренними водами и берет плату со всех, кто хочет воспользоваться этим маршрутом. При этом Россия может в любой момент по собственному усмотрению закрыть доступ к Севморпути, отмечает британский журналист.

При этом он удивляется тому, как вяло на «российские претензии в Арктике» реагируют Соединенные Штаты Америки.

«Только в 2018 году после 30-летнего затишья Соединенные Штаты решились отправить в Арктику свои надводные корабли во главе с авианосцем «Гарри Трумэн». Однако ресурсы Америки в этом регионе крайне скудны», — напоминает автор.

На данный момент у США имеется лишь один действующий ледокол — Polar Star, которому, однако, уже 43 года. И только в 2019 года американский конгресс одобрил строительство еще одного ледокола стоимостью 655 миллионов долларов.

Действующий госсекретарь США Майк Помпео понимал экономический потенциал Арктики, отмечает автор. Но ему не долго осталось возглавлять внешнеполитическое ведомство США, а после того, как президентом США станет Джо Байден, который приведет в Белый дом собственную команду, уже некому будет бороться за американские экономические интересы в Арктике, беспокоится британский журналист.

Тем более, что конгресс США так и не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву. А это значит, что США не могут даже попытаться расширить свою особую экономическую зону, как это делают другие страны.

Например, Китай, которого от Арктики отделяет 1,5 тысячи километров, в 2018 году заявил о своих претензиях на статус «околоарктического» государства.

«Будучи одной из первых стран, подписавших Шпицбергенский договор в 1925 году, Китай утверждает, что у него такие же права, как и у Норвегии, на освоение ресурсов в контролируемом Норвегией архипелаге Шпицберген», — напоминает автор.

При этом Китай ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву, и полагает, что это дает ему основание для арктического направления инициативы «Пояса и пути». Также Китай активно инвестирует средства в принадлежащую Дании Гренландию, а также в Исландию и Финляндию, пытаясь хотя бы таким образом присоединиться к освоению арктических богатств.

Кроме того, Китай участвует в российских проектах. Национальная китайская нефтегазовая корпорация и Фонд шелкового пути, например, владеют 30% акций компании «Ямал СПГ» — одного из крупнейших в мире предприятий по производству сжиженного природного газа

«Возможно, Европа видит в Арктике некий заповедник с белыми медведями, но более крупные игроки с ней не согласны», — подводит автор итог своих рассуждений.

А правительство Великобритании, также, как и телерадиовещательная корпорация BBC, просто игнорируют этот важнейший геополитический вопрос.