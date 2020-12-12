Савченко рассказала о повышении украинских пенсий на "полбатона"

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко поделилась мнением о повышении пенсий на Украине. Она считает, что на такую сумму можно купить разве что половину батона.

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко поделилась мнением о повышении пенсий на Украине. Она считает, что на такую сумму можно купить разве что половину батона.

Надежда Савченко в эфире телеканала "112 Украина" рассказала об индексации пенсий в стране. Она уточнила, что власти обещали повышение пенсионных выплат, но никаких конкретных значений не называли.

"Маме подняли на 9 гривен, и она просила передать пламенный привет власти и сказать, что это полбатона", — заявила Савченко в своем обращении.

Вместе с этим экс-депутат напомнила, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги поднялись в 2,5 раза и провела аналогию с индексацией пенсий. Она высказала свое недоумение по поводу того, как в стране нынче должны выживать пенсионеры.