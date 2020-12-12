Автомобиль протаранил толпу демонстрантов BLM в Нью-Йорке

Семь человек получили травмы в результате ДТП в районе Манхэттена в Нью-Йорке. Авария произошла во время акции участников Black Lives Matter (BML).

Семь человек получили травмы в результате ДТП в районе Манхэттена в Нью-Йорке. Авария произошла во время акции участников Black Lives Matter (BML).

Женщина за рулем автомобиля въехала в группу демонстрантов. Некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация, однако их жизням ничего не угрожает. Водитель не скрылась с места аварии и дала объяснения полиции.

Движение BML стало популярно после смерти темнокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Сотрудник полиции при задержании применил удушающий прием, в результате чего мужчина скончался. После этого США охватила волна протестов.