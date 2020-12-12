Аналитик: льготные программы провоцируют искусственный рост цен на жилье

Увеличение цен на недвижимость вызвано действием льготных ипотечных программ. При этом количество предложений на рынке РФ не становится больше, рассказал экономист Андрей Кочетков.

Увеличение цен на недвижимость вызвано действием льготных ипотечных программ. При этом количество предложений на рынке РФ не становится больше, рассказал экономист Андрей Кочетков.

Минстрой РФ 11 декабря разместил информацию о расчетах средней стоимости недвижимости в стране на следующий год. Наибольший скачок цен ожидается в Москве и на Дальнем Востоке. Эксперты предполагают, что цена за квадратный метр в этих регионах вырастет примерно на 1,5 тысячи рублей.

Подорожание недвижимости на Дальнем Востоке, несмотря на действие льготных программ, объясняется падением ставок ЦБ, рассказал Андрей Кочетков в интервью "ПолитРоссии". Кроме того, существует правительственная программа льготной ипотеки, которая действует по всей стране и специфические региональные программы, способствующие переселению жителей Центральной России. Ипотечные кредиты при этом стали дешевле и люди стали брать их чаще.

"Соответственно, спрос на квартиры вырос, а вот предложение осталось прежним, нет увеличения темпов ввода жилья", — заявил аналитик.

Рост цен наблюдается не только в Москве и на Дальнем Востоке. Он существует во всех крупных городах из-за снижения стоимости кредита.