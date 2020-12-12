Депутат РФ прокомментировал высказывание посла Украины о захвате Крыма

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал "идиотизмом" идею бывшего украинского посла Романа Бессмертного о захвате Крыма путем проведения военной операции.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал "идиотизмом" идею бывшего украинского посла Романа Бессмертного о захвате Крыма путем проведения военной операции.

Украинский дипломат в эфире канала ATR призвал Киев к проведению военной операции на территории крымского полуострова с целью его захвата. Он добавил, что для "возвращения" Крыма, сначала необходимо отселить лояльных российской власти крымчан. Каким образом он собрался это делать – не сообщается. Российский депутат Михаил Шеремет назвал такие слова проявлением "сказочного идиотизма".

"Для подобных персонажей впору на Украине создавать специальные заповедники, так как они опасны не только для себя, но и, прежде всего, для самой Украины, дискредитируя своей неадекватностью и заводя в тупик целое государство", — заявил он.

Украинские политики уже не раз делали абсурдные заявления по поводу захвата Крыма. Так, например, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что полуостров сам "выскользнет" из рук России.